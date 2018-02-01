​Тенге торгуется по 322,7 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 322,73 тенге, показав рост на 0,1 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $17,9 млн., показав снижение на $5,35 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $69,06 за баррель. Как писал Reuters, котировки компенсировали негативную динамику вторника в ожидании официальных данных о недельных запасов нефти в США.

По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 3,2 млн. баррелей до 419,5 млн. за неделю к 26 января, тогда как аналитики предсказывали прирост на 126 тыс. баррелей.

«Опасения по поводу наращивания нефтедобычи в США растут, продолжая давить на рынок, –пояснил Михир Кападия из Sun Global Investments. – За последние пару лет американские производители очень преуспели на мировом рынке нефти».

По расчётам Минэнерго, объём производства сырья в США увеличился более чем на 17% с середины 2016 года и в настоящий момент находится на уровне 9,88 млн. баррелей в сутки.

Большинство отраслевых экспертов сходятся в прогнозах относительно того, что добыча нефти в США уже скоро преодолеет отметку 10 млн. баррелей в сутки, учитывая активность бурения сланцев. На прошлой неделе число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло на 12 штук до 759, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.