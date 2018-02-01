У министерства обороны заберут гособоронзаказ

Вооруженные силы Казахстана больше не будут заниматься несвойственными им функциями. В четверг в мажилисе министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов презентовал проект закона «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе». Кроме того, документом планируется отремонтировать всю старую военную технику и продать ее на экспорт.

«Предлагаем изменение механизма формирования, размещения и выполнения гособоронзаказа. В частности, передача бюджета оборонного заказа Минобороны в министерство оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП), и определение МОАП основным заказчиком по поставке продукции для нужд Минобороны. Это позволит осуществлять закуп продукции военного назначения с учетом основных направлений, формируемых министерством оборонно-промышленной политики, а также освободить вооруженные силы от несвойственных функций», - рассказал Атамкулов.

Кроме того, законопроектом предлагается передать в министерство право по распоряжению неиспользуемым военным имуществом, заключающееся в принятии решения о передаче имущества в уставной капитал или оплату акций организациям ОПК с участием государства для использования в производственной деятельности или производстве товаров, продукции военного и двойного назначения, по реализации или продаже вооружения и военной техники, об утилизации. Кроме того, предлагается закрепить в законе особенности продажи неиспользуемого вооружения или военной техники, согласно которым продажа вооружений будет осуществляться с условиями его экспорта и возможности ремонта и модернизация в организациях отечественного ОПК.

«Мы предлагаем осуществить это право распоряжение неиспользуемым имуществом в два этапа. На первом этапе предлагается путем внесения поправок в закон РК «Об обороне и Вооруженных силах РК» закрепить в первую очередь компетенцию МОАП по распоряжению неиспользуемым военным имуществом», - отметил Атамкулов.

Второй этап, по его словам, будет включать в себя последующую процедуру по высвобождению территорий войсковых частей, вывозу и хранению имущества:

«Сегодня достаточно большое количество у нас наследие еще советской эпохи военной старой техники, которая находится на складах некоторых воинских частей. Предлагается все это отремонтировать, модернизировать и реализовать на экспорт. Все, что возможно, все что невозможно, мы должны уже отправить в утиль. Таким образом, обеспечим, чтобы не создавался теневой оборот оружия внутри страны. Почему экспорт? Внутри страны эту компетенцию имеют правоохранительные, специальные органы и Минобороны. В случае, когда происходит модернизация, например, на казахстанском предприятии и дальше уже, когда доводится до товарного вида и реализуется - мы практически выводим это вооружение за пределы Казахстана», - заключил он.