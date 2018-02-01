Маулен Ашимбаев назначен первым зампредом партии «Нур Отан»

Председатель комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев назначен первым заместителем партии «Нур Отан». Он сменил на посту Мухтара Кул-Мухаммеда сообщается на официальном аккаунте Акорды в Facebook. Нового зампреда представил в четверг глава государства.

«Нурсултан Назарбаев поблагодарил Мухтара Кул-Мухаммеда за проделанную работу и представил нового первого заместителя Председателя партии Маулена Ашимбаева», - говорится в сообщении.

Маулен Ашимбаев, 1971 года рождения, окончил Казахский Государственный Национальный университет имени Аль-Фараби, после чего работал в системе министерства печати и массовой информации. Также занимал должности помощника депутата Верховного Совета Казахстана, консультанта аппарата Совета безопасности. 4 года работал старшим экспертом, заведующим сектором, первым заместителем руководителя центра анализа и стратегических исследований администрации президента. В центре также занимал несколько должностей, после чего был директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте.

С 2006 по 2011 годы являлся заместителем руководителя администрации президента. С января 2012 года по январь 2016 был депутатом мажилиса парламента V созыва, председателем комитета по международным делам, обороне и безопасности.

C 25 марта 2016 года - депутат мажилиса парламента VI созыва, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности.