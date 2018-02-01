Инфляция в Казахстане с начала года составила 0,6%

В январе текущего года инфляция в Казахстане составила 0,6%, сообщила в четверг пресс-служба министерства национальной экономики. По информации ведомства, цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 0,6%, непродовольственные – на 0,3%, платные услуги – на 0,8%.

«В прошедшем месяце повышение цен отмечено на огурцы на 10,5%, помидоры – на 9,8%, перец сладкий – на 9%, капусту – на 4,3%, картофель, лук репчатый – по 3%, яйца – на 1,4%, морковь – на 1,1%, молоко консервированное – на 1%, масло сливочное, рыбу свежую – по 0,8%, сыр сычужный – на 0,5%, баранину, кондитерские изделия – по 0,3%. Снижение цен зафиксировано на крупу гречневую на 4,9%, сахар-песок – на 3,2%, рис – на 1,1%, чай черный – на 0,9%», - говорится в сообщении.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 0,8%, автомобили – 0,7%, моющие и чистящие средства – 0,6%, мебель и предметы домашнего обихода, бытовые приборы – по 0,5%, одежду и обувь, товары личного пользования – по 0,4%, канцелярские товары и чертежные принадлежности, стеклянные и керамические изделия, книги, текстильные изделия – по 0,2%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 0,7%, уголь каменный – на 0,5%.

Что же касается услуг детских дошкольных учреждений, то они повысились на 1,4%, пассажирский транспорт – на 1,3%, здравоохранение – на 1,2%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на центральное отопление увеличились на 1,9%, горячую воду, содержание жилья – по 1,7%, вывоз мусора – на 1,2%, электроэнергию – на 0,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 0,4%.