Мир за ночь. 1-2 февраля 2018 года

В России Навальному грозит новое дело из-за призывов к бойкоту выборов. Международная комиссия пришла к выводу, что появление радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере ряда стран осенью 2017 года не несло никаких последствий для населения. Иордания разорвала дипломатические отношения с КНДР. Всеобщая забастовка пройдет в Хельсинки и некоторых других городах Финляндии в пятницу, почти на сутки прекратится работа общественного транспорта.

В рамках расследования о стрельбе в средней школе в Калифорнии, в результате которой пострадали двое детей, задержали 12-летнюю девочку. Об этом сообщает The Los Angeles Times. Стрельба произошла в школе имени Сальвадора Кастро в Лос-Анджелесе. Полиция прибыла на место происшествия около 8.55 утра по местному времени и обнаружила 15-летнего подростка с ранением в голову и 15-летнюю школьницу, которая была ранена в запястье. Мальчик находится в критическом состоянии, а девочка — в удовлетворительном. Еще три человека получили незначительные травмы, передает Дождь. На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие, а местные телеканалы показали, как двое полицейских выводят из школы девочку в наручниках. По словам представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Роберта Аркоса, мотив стрельбы определять пока слишком рано.

Международная комиссия пришла к выводу, что появление радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере ряда стран осенью 2017 года не несло никаких последствий для населения, сообщает «Коммерсант». Комиссией были проведены измерения активности Ru-106 в европейских странах и в России. Суммарная активность, обнаруженная в воздухе в период с конца сентября до начала октября прошлого года, составила примерно 100 терабеккерелей. «Исходя из имеющихся данных, комиссия пришла к выводу о том, что исключаются какие-либо последствия для здоровья населения»,— заявили в комиссия, которая была создана в декабре, ее инициатором выступил председатель Российской научной комиссии по радиационной защите член-корреспондент Российской академии наук Виктор Иванов. Ранее метеослужба «Росгидромета» опубликовала бюллетень, в котором зафиксирован выброс в конце сентября - начале октября. Наиболее значительные концентрации рутения-106 обнаружены в населенных пунктах вблизи комбината «Маяк», на котором перерабатывают отработавшее ядерное топливо.

Мосгоризбирком России назвал распространяемые сторонниками Алексея Навального материалы с призывом бойкотировать президентские выборы незаконной предвыборной агитацией. Чиновники намерены обратиться в Следственный комитет «на предмет наличия в организации этого мероприятия состава преступления». В заявлении избиркома не уточняется, признаки какого именно преступления он усмотрел в действиях Навального и его сторонников, пишет «Русская служба ВВС». При этом термин «преступление» в соответствии с российскими законами подразумевает именно уголовно наказуемое деяние, а не административное правонарушение. Как заявил член избирательной комиссии России Дмитрий Реут, готовится обращение в правоохранительные органы «для изъятия этих материалов, пресечения незаконной агитационной деятельности и привлечения виновных к ответственности». Навальный, которого не допустили до участия в президентской кампании из-за наличия судимости, призывал своих сторонников не участвовать в выборах. 28 января в нескольких городах России прошла «Забастовка избирателей», организованная Алексеем Навальным. В ходе акций полиция задержала около 350 человек. Большинство задержанных были отпущены без составления протоколов.

Власти Иордании приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. Об этом в четверг сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве королевства, пишет ТАСС. «Разрыв дипломатических отношений, которые никогда не были крепкими с КНДР, соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу», - цитирует агентство заявление источника. Соответствующее решение иорданского правительства утверждено в четверг указом короля Иордании Абдаллы II, уточняет AFP. Утром 29 ноября 2017 года КНДР осуществила первый с 15 сентября того же года ракетный запуск, после чего постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предложила всем государствам разорвать любые связи с КНДР, в том числе дипломатические отношения, а также прекратить сотрудничать со страной в военной, научно-технической и экономической сферах.

Новым главой совета директоров холдинга Alphabet, который владет компанией Google, стал Джон Хеннесси. В конце декабря Alphabet объявил об отставке Эрика Шмидта с поста исполнительного председателя совета директоров, который теперь будет занимать пост технического советника, информирует РИА Новости. «Совет директоров Alphabet 31 января 2018 года назначил Джона Хеннесси председателем. Он член совета директоров с апреля 2004 года, а с апреля 2007 года стал приглашенным директором», — говорится в заявлении Alphabet. В августе 2015 года было объявлено, что Alphabet станет холдинговой компанией. Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно.

Всеобщая забастовка пройдет в Хельсинки и некоторых других городах Финляндии в пятницу, почти на сутки прекратится работа общественного транспорта, сообщает организатор акции — Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK, передает РИА Новости. С 2018 года в Финляндии ужесточились условия выплаты пособия по безработице, отныне они подразумевают активное участие безработного в поиске вакансий, а в случае, если его инициатива будет признана недостаточной, пособие по безработице будет снижаться. Данный закон получил название «активная модель трудоустройства безработных» и сразу вызвал недовольство финских трудящихся. «Профсоюзы отмечают, что новая модель очень несправедлива. Во многих частях страны нелегко найти работу. Возможности поиска работы также зависят от профессии. Услуги, предлагаемые государственными службами занятости, также различаются. Их офисы будут обречены на большую работу благодаря новому законодательству», — отмечает президент Центрального объединения профсоюзов Финляндии SAK Яркко Элоранта. Забастовка начнётся в 3 часа ночи (7.00 по времени Астаны) и продлится до 18 часов (22.00 по времени Астаны), в забастовке в Хельсинки примут участие до 10 тысяч человек из самых разных отраслей экономики, уточняют организаторы.