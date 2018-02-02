Активы Нацфонда составили $58,3 млрд – Акишев

Инфляция в Казахстане за январь составила 0,6% или в годовом выражении 6,8%, что входит в новый коридор, установленный Национальным банком, заявил в пятницу глава финрегулятора Данияр Акишев на встрече с президентом. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. Он также сообщил, что активы Национального фонда дошли до отметки $58,3 млрд.

«На валютном рынке ситуация стабильная, тенге укрепился в январе на 2,8%. То есть, мы год закрыли где-то на 332 тенге. Сейчас, на конец января - 322 тенге 90 тиын. Годовая инфляция в Казахстане по итогам 2017 года составила 7,1%, уже есть данные за январь 2018 года – инфляция составила за месяц 0,6%. Это означает, что в годовом выражении инфляция составляет 6,8%. Это уже входит в наш новый коридор, который мы на 2018 год установили от 5 до 7%», - рассказал Акишев.

Кроме того, по его информации, резервы Национального банка на конец года составили 30,7%. При этом, в январе, «ситуация стала еще лучше», и резервы Нацбанка выросли еще на 3% и составили 31,7 млрд.

«Активы Национального фонда в иностранной валюте составили 58,3 млрд долларов», - проинформировал глава Нацбанка.