​Строительство развязки на пересечении Сейфуллина – Жансугурова в Алматы завершат к концу 2019 года

Строительство развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова в Алматы завершат к концу 2019 года. До конца этого года также будет продолжаться пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова, сообщает в понедельник МИА «Казинформ».

«В 2018 году продолжится строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова, срок завершение строительства запланирован на конец 2019 года. Продолжается пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова, срок завершения строительства - декабрь 2018 года», - заявил во время отчётной встречи с населением аким Жетысуского района Мухтар Тажибаев.

Первоначально строительство транспортной развязки Сейфуллина - Жансугурова в Алматы рассматривалось в 2015 году. Однако акимат отложил проект на два года из-за отсутствия финансирования.