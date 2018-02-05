​Строительство развязки на пересечении Сейфуллина – Жансугурова в Алматы завершат к концу 2019 года

В 2018 году также продолжится пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова
Строительство развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова в Алматы завершат к концу 2019 года. До конца этого года также будет продолжаться пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова, сообщает в понедельник МИА «Казинформ».
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