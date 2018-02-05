В 2018 году также продолжится пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова
​Строительство развязки на пересечении Сейфуллина – Жансугурова в Алматы завершат к концу 2019 года
Фото с сайта wikimapia.org

Строительство развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова в Алматы завершат к концу 2019 года. До конца этого года также будет продолжаться пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова, сообщает в понедельник МИА «Казинформ».

«В 2018 году продолжится строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова, срок завершение строительства запланирован на конец 2019 года. Продолжается пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова, срок завершения строительства - декабрь 2018 года», - заявил во время отчётной встречи с населением аким Жетысуского района Мухтар Тажибаев.

Первоначально строительство транспортной развязки Сейфуллина - Жансугурова в Алматы рассматривалось в 2015 году. Однако акимат отложил проект на два года из-за отсутствия финансирования.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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