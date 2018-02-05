​Тенге торгуется по 322,45 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 322,45 тенге, показав рост на 0,94 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $41,5 млн., показав снижение на $50 тыс. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:10 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $67,88 за баррель. Как писал Reuters, добыча нефти ОПЕК в январе незначительно выросла, на 100.000 баррелей в сутки, к декабрю до 32,4 млн. баррелей в сутки за счёт прироста производства в Нигерии и Саудовской Аравии.

В то же время приверженность организации пакту в предыдущем месяце увеличилась до 138% против 137% в декабре. При этом одним из основных противовесов усилиям ОПЕК+ и факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, отраслевые эксперты называют стремительный рост нефтедобычи в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), объём производства сырья в стране в ноябре перешагнул максимум в 10 млн. баррелей в сутки впервые с 1970 года. Добыча увеличилась на 384 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрём до 10,038 млн. баррелей в сутки.