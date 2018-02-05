​В январе в Казахстане было зарегистрировано 80 324 автомобиля

В январе в Казахстане органы МВД поставили на учёт 80 324 автомобиля. Это на 16% больше чем в январе прошлого года и наиболее высокая отметка за первый месяц последних трёх лет, сообщает в понедельник Ассоциация казахстанского автобизнеса.

За этот период впервые на учет было поставлено 5 059 автомобилей – на 41% больше, чем в январе 2017 года. Остальные 75 265 единиц - повторные регистрации автотранспорта, с учётом всх сделок на вторичном рынке, включая переоформление автомобилей). Почти 70% или 52 210 единиц от общего числа регистраций пришлось на автомобили до 2008 года выпуска, на автомобили возрастом от 3-х до 10-ти лет – 20 602 единиц, до 3-х лет – 7 443 авто.

По итогам января лидером по количеству регистраций стала Южно-Казахстанская область, здесь было поставлено на учет 13 018 автомобилей. На второй позиции - Алматинская область. В январе здесь зарегистрировали 11 610 авто. Третье и четвертое места рейтинга регионов занимают города Алматы – 10 040 единиц и Астана – 6 244 единицы. Меньше всего автомобилей было зарегистрировано в Северо-Казахстанской области – 1 849 авто.

В ассоциации подчёркивают, что Казахстан имеет достаточно большой потенциал для обновления автопарка. На тысячу жителей страны приходится всего 3 проданных новых автомобиля. Для сравнения – в России на 1000 граждан продают 11 автомобилей. Казахстанские показатели почти в 10 раз ниже, чем в среднем по Европе.