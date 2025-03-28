На строительство дорог к индустриальной зоне Костаная правительство выделило более 6,5 млрд тенге

Дороги построят к заводу по производству автомобилей KIA
Правительство выделило из своего резерва более 6,5 млрд тенге для транспортной инфраструктуры к индустриальной зоне города Костаная, сообщила пресс-служба кабмина.
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