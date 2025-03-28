На строительство дорог к индустриальной зоне Костаная правительство выделило более 6,5 млрд тенге

Правительство выделило из своего резерва более 6,5 млрд тенге для транспортной инфраструктуры к индустриальной зоне города Костаная, сообщила пресс-служба кабмина.

«Средства будут направлены на строительство подъездных автомобильных дорог и железнодорожных путей 3-й категории к заводу по производству автомобилей KIA на территории индустриальной зоны в городе Костанай», - уточнили в правительстве.

В кабмине подчеркнули, что новые подъездные дороги и железнодорожные пути обеспечат бесперебойную логистику, ускорят поставки сырья, а также упростят транспортировку готовой продукции на внутренний и внешние рынки.

Строящийся завод является одним из крупнейших автомобильных проектов. Проектная мощность завода составляет порядка 70 тыс. автомобилей в год. Он будет функционировать по принципу полного цикла, включающего сварку, покраску и сборку автомобилей.

Запуск завода запланирован на октябрь 2025 года.