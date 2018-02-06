По факту увольнения 62 работников Абу-Даби Плаза начата проверка

По факту увольнения 62 работников, задействованных на объекте Абу-даби Плаза начата проверка, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции глава управления инспекции труда Астаны Ермек Оспанов. По его словам, на данный момент создана рабочая группа, в которую вошли представители правоохранительных органов и партии «Нур Отан».

«Мы создали рабочую группу, в которую вошли сотрудники правоохранительных органов, партии «Нур Отан», так как они обратились, в первую очередь, в партию. Мы открыли проверку, выйдем на объект, поднимем все приказы о зачислении сотрудников и о расторжении договоров, узнаем на каких основаниях, действительно ли они соответствуют объемам работ и так далее», - рассказал Оспанов.

По его словам, рабочая группа уже встречалась с представителями компании Arab tech, а также с представителями уволенных рабочих.

«Сейчас решаются некоторые вопросы. Я не могу заранее говорить, непонимание со стороны руководства Arab tech и работниками есть. Конфликт, я думаю, будет урегулирован», - считает глава инспекции труда.

Он также отметил, что объемы работ у четырёх компаний подошли к концу, руководство Абу-Даби Плаза предупредили руководителей субподрядных организаций об этом. А те, в свою, очередь должны были проинформировать работников.

«Я хочу сказать, что это не штатные сотрудники, а люди, работающие по объёму работ. Поэтому, мы на сегодняшний день четко сказать нарушены ли права сотрудников, граждан Казахстана однозначно не можем», - добавил Оспанов.

В целом, по информации руководителя инспекции труда, всего 62 сотрудника выразили недовольство тем, что их не пропустили на территорию строящегося объекта. Всего, по его информации, на стройке Абу-Даби Плаза задействовано 4 453 человека, из которых 3288 - штатные сотрудники. В общей сложности там работает 2428 иностранцев и 860 штатных казахстанцев. Плюс ко всему, на этом объекте работают 86 казахстанских и одна иностранная субподрядные организации. В одной из этих компаний работает 226 иностранцев, в 86 субподрядных организациях работают 939 казахстанцев.

«Так что вы видите, что паритет соблюдается», - подчеркнул он и продолжил: «На сегодняшний день объект Абу-Даби Плаза идёт к завершению, срок сдачи планируется весной 2019 года. В связи с этим, по любому, хотим мы этого или не хотим, объемы работ потихоньку идут к завершению. Люди, которые в своё время рыли котлованы, уже потихоньку сокращаются. Поэтому сама процедура сокращения и объемов работ идёт под жестким контролем инспекции по труду города Астаны. Периодически возникают вопросы как у строителей, так и у самих работодателей. Поэтому в этом участвуют начальник отдела и главный государственный инспектор по труду».

По заверениям Оспанова, за период строительства Абу-Даби Плаза «практически не были нарушены права работников», а также не произошло ни одного несчастного или смертельного случая.

Строительство «Абу-Даби Плазы» началось в ноябре 2010 года. Строительство здания планировалось закончить в конце 2016 года, тогда Абу-Даби Плаза могла стать самым высоким зданием в Казахстане и Центральной Азии в целом. В феврале 2016 года на строящемся объекте случился пожар, охвативший с 19-го по 25-ый этажи. В сентябре 2017 года на еще незаконченном объекте произошла массовая драка между иностранными рабочими и охраной. Чуть позже в ДВД столицы сообщили, что конфликт локализован и обеспечена охрана общественного порядка, а по факту драки было начато 2 уголовных дела.