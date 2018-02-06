Суд отказал в процессуальной сделке подсудимым по делу Бишимбаева

Во вторник в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны рассмотрели вопрос процессуального соглашения по пяти подсудимым, проходящим по уголовному делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. По словам прокуроров, они раскаялись в содеянном, и поэтому им стоит назначить сроки, не связанные с реальным лишением свободы. Однако судья Айжан Шаяхметова посчитала сделку со следствием необоснованной, так как она «затрагивает права и законные интересы других лиц».

«Выслушав мнение участников процесса, поддержавших заключенное процессуальное соглашение, суд приходит к выводу о возвращении дела обратно прокурору, поскольку отсутствуют основания для применения согласительного производства», - заявила Шаяхметова.

По ее словам, данное решение мотивируется тем, что сделка о признании вины не может быть заключена, если это может отразится на всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств, затрагивающих права и законные интересы других лиц.

«Так, в соглашении содержатся формулировки, уличающие виновность фигурантов по делу, приводится категорический вывод о доказанности вменяемых деяний иных лиц, проходивших по другому делу. При таких обстоятельствах суд приходит к выводам о том, что процессуальные соглашения в форме сделки о признании вины, заключенные между процессуальным прокурором, помощником прокурора с Дауреном Ибрашевым, Жаксылыком Исабеком, Азизом Акрамовым, Одылжаном Акрамовым и Арманом Комаровым не соответствуют требованиям закона, а уголовное дело подлежит возврату в виду отсутствия оснований для применения согласительного производства», - подчеркнула она.

Шаяхметова также добавила, что «данное постановление обжалованию и опротестованию не подлежит».

