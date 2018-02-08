​Курс тенге снизился до 325,24 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 325,24 тенге, показав рост на 1,37 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $106,9 млн., показав рост на $87,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $65,29 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть росли в среду утром на фоне новостей о сокращении запасов в США. Они снизились на 1,1 млн. баррелей до 418,4 млн. за неделю к 2 февраля, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,2 млн. баррелей. Однако уже к вечеру котировки начали снижаться.

Среди факторов давления на котировки аналитики по-прежнему называют ожидания дальнейшего роста производства сырья в США. Управление энергетической информации (EIA) пересмотрело в сторону повышения прогноз объёма нефтедобычи в США в 2018-м и 2019 году. По расчётам ведомства, добыча вырастет до 10,59 млн. баррелей в сутки в 2018 году, а в 2019-м достигнет 11,18 млн. баррелей в сутки.

Январский прогноз предполагал рост до 10,27 миллиона баррелей в сутки в 2018 году и 10,85 миллиона баррелей в сутки в 2019 году.