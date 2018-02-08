Тарифы естественных монополий будут утверждаться на пять лет

Абсолютно все субъекты естественных монополий перейдут на планирование своих тарифов сроком на пять и более. Такую норму предусматривает проект закона «О естественных монополиях», который в четверг в мажилисе презентовало министерство национальной экономики. Как заявил депутатам вице-министр Серик Жумангарин, такая система позволит сделать тарифы более прозрачными и предсказуемыми.

«Проектом закона «О естественных монополиях» планируется внедрение нового стимулирующего метода тарифообразования, направленного на привлечение инвестиций, стимулирование субъектов к снижению операционных затрат и повышение эффективности деятельности субъектов, качества и надежности предоставляемых ими услуг. Если вкратце остановиться непосредственно на самом механизме утверждения и формирования тарифов, то период действия тарифов составит 5 и более лет», - рассказал Жумангарин.

По его информации, тариф будет состоять из трех основных компонентов – операционные расходы субъекта, доход на инвестированный капитал и возврат на инвестированный капитал.

Вице-министр также напомнил, что в рамках поручений главы государства, ведомством с 2015 года проводится работа по привлечению инвестиций в сферу естественных монополий, в том числе ЖКХ «в рамках перевода субъектов на оказание услуг по предельным тарифам со сроком действия 5 и более».

«На сегодня уже более 95% субъектов перешли на предельные тарифы со сроком действия пять и более лет. Это позволило ввести прозрачность и предсказуемость тарифов для населения. Общая сумма ожидаемых инвестиций за 5 лет действия предельных тарифов – более 2 трлн. тенге. В сфере передачи электроэнергии – более 500 млрд тенге, в сфере водоснабжения – более 100 млрд. тенге, в сфере транспортировки газа – почти 500 млрд. тенге, в сфере железных дорог – 600 млрд. тенге, в сфере аэропортов - 2 млрд. тенге», - проинформировал Жумангарин отметив, что на 1 января 2018 года фактически освоено 348 млрд. тенге.