Угрозы подтопления населенных пунктов из-за прорыва дамбы на Сырдарье нет

В Кызылординской области ведется работа по устранению последствий разлива воды в результате подъема ее уровня на реке Сырдария. Угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет, сообщил в четверг официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов.

«Разлив произошел по причине затора льда. Подтопленных частных жилых домов и других строений нет. В целях оперативного реагирования с момента поступления сообщения по сегодняшний день для ликвидации разлива и берегоукрепительных местными исполнительными органами задействовано 80 человек и 16 единиц крупногабаритной инженерной техники – экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, камазы», - проинформировал представитель комитета.

Также, по данным Иманкулова, на данный момент разливы засыпаны грунтом, перелив в основных местах остановлен. Соответствующие восстановительные работы продолжаются. Угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет.

В данное время задействованными силами и средствами проложено 1 300 метров грунта высотой 1 метра и шириной 4-5 метров.

В среду стало известно, что в Сырдарьинском районе Кызылординской области река Сырдарья пробила защитную дамбу в районе аула имени Калжан ахуна, и вода затопила более 2000 гектаров сельхозугодий.