​Курс тенге упал до 327,18 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 327,18 тенге, показав рост на 1,94 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $83,9 млн., показав снижение на $23 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:30 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,34 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть снижались в четверг под давлением роста добычи сырья в США, объём которой за минувшую неделю вырос до исторического максимума.

По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США на прошлой неделе выросла до 10,25 миллиона баррелей в сутки, превысив прежний, установленный в 1970 году, рекорд.

В своём февральском обзоре ведомство повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. EIA полагает, что добыча вырастет в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки к 2017-му до 10,59 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти в США также выросли за неделю. По данным EIA, они увеличились на 1,90 миллиона баррелей до 420,3 миллиона баррелей за неделю к 2 февраля, хотя аналитики предрекали рост на 3,19 миллиона баррелей.