Президенту пообещали запустить ОСМС с 2019 года
Сроки внедрения обязательного медстрахования опять перенесут
Фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Обязательное социальное медицинское страхование будет внедрено с 1 января 2019 года. Такое заявление вице-премьер Ерболат Досаев сделал в пятницу в ходе расширенного заседания правительства с участием главы государства.

«Всю информационную систему и распределение с учетом регистрации мы должны провести весной этого года. И, с учетом программы массовой занятости и поддержки предпринимательства, мы хотели бы попробовать взять у вас раннее обязательство, что ОСМС мы сдвинем на один год и хотим начать в 2019 году, вместо 2020 года», - попросил у Назарбаева Досаев.

Данную просьбу президент поддержал.

Изначально обязательное социальное медицинское страхование должно было заработать с 2018 года, однако из-за неготовности госорганов, его сроки пришлось перенести на 2020 год, и недавно был принят соответствующий закон.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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