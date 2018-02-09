Казахстан в выходные ждет погода без осадков

В Казахстане в выходные дни ожидаются умеренные морозы, в ночные и утренние часы туман, днём в большинстве областей солнечно. Погоду в республике по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления, передает Казгидромет.

В Астане в субботу прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -15-17°С, днем -7-9°С. В воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -18-20°С, днем -10-12°С.

В Алматы в субботу прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -9-11°С, днем -1-3°С. В воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -7-9°С, днем +1+3°С.