Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в России

Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области и направил президенту России Владимиру Путину телеграмму соболезнования, сообщает в понедельник Акорда.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.

По предварительным данным министерства иностранных дел, среди пассажиров разбившегося в Московской области самолёта Ан-148 граждан Казахстана не было. «Наши дипломаты в России находятся в постоянном контакте с местными службами и продолжают следить за ситуацией», - отмечал пресс-секретарь МИДа Ануар Жайнаков.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился после вылета из Москвы в Орск вблизи деревни Аргуново в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не выжил.