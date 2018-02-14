Два участка дороги Екатеринбург-Алматы закрыты из-за ухудшения погодных условий. Движение было ограничено от города Балхаш до села Бурылбайтал, сообщает в среду пресс-служба Казахавтодор.

В Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 1854-2005 километрах автодороги «Екатеринбург-Алматы», по участку город Балхаш – Жамбылская область. В Жамбылской области также введено ограничения по этой трассе на километрах 2006-2152 – от Карагандинской области до села Бурылбайтал.

По данным РГП «Казгидромет», с прохождением Южного циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами снег, сильный ветер, метель, туман и гололед. В Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы будут достигать 25 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях ожидаются туман, гололед, метель, ветер с порывами в 23-28 м/с, на юго-западе Жамбылской области порывы будут достигать 30 м/с и более. В Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях прогнозируется туман.

В Костанайской области местами ожидается низовая метель. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается метель, туман, усиление ветра до 15-20 м/с. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской ожидается метель и сильный ветер, в Восточно-Казахстанской области порывы будут достигать 25 м/с.