​Чистый убыток Uber в 2017 году составил почти $4,5 млрд

Компания Uber Technologies Inc. завершила 2017 год с чистым убытком в $4,46 млрд и выручкой в $7,36 млрд. В последнем квартале прошлого года она также продемонстрировала убыток в $1,1 млрд, однако выручка за этот период выросла на 12% до $2,26 млрд, сообщают в среду Ведомости.

Валовой объем заказов Uber, включая сервисы по доставке еды и перевозке грузов, в октябре-декабре увеличился на 14% по сравнению с предыдущим кварталом до $11,06 млрд. Этот показатель примерно на 60% выше уровня за тот же период 2016 год.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.

В июле 2017 года «Яндекс» объявил, что договорился о слиянии своего сервиса такси с бизнесом Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии. Сделка была закрыта 7 февраля 2018 года.