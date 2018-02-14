​Delta Bank будет принудительно ликвидирован по решению экономического суда Алматы

В начале февраля специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о принудительной ликвидации Delta Bank. Вкладчики банка должны получить гарантийное возмещение от Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), сообщая в среду пресс-служба организации.

На возмещение имеют право клиенты банка – физические лица и индивидуальные предприниматели. Сумма обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения составляет порядка 130 миллионов тенге; количество клиентов – физических лиц, имеющих право на получение возмещения, – 2 239 человек.

«Выплата будет производиться из средств специального резерва КФГД: общий объем средств КФГД, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 571,6 миллиардов тенге. Максимальная сумма выплаты одному вкладчику составляет до 10 миллионов тенге – по депозитам в тенге, до 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте», - говорится в сообщении фонда.

В течение 15 календарных дней с даты вынесения решения суда о принудительной ликвидации Delta BankКФГД проведет конкурс для выбора банка – агента для выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «Delta Bank» из числа банков, участвующих в системе обязательного гарантирования депозитов.

Delta Bank был учрежден в 1993 году по инициативе крупных нефтегазовых компаний на западе Казахстана. В 2007 году он провел ребрендинг и после утверждения новой стратегии стал развивать направления розницы и МСБ. Банк перестал быть отраслевым из-за сокращения компаний нефтяного сектора в составе клиентов.

Нацбанк впервые приостановил лицензию банка на открытие счетов клиетов и прием депозитов в ноябре 2016 года, после этого лицензия приостанавливалась несколько раз. В начале ноября 2017 года регулятор отозвал лицензию банка из-за проблем в качестве его корпоративного управления.

На начало октября прошлого года займы института с просроченной задолженностью составили 99,7% от ссудного портфеля в 314,8 млрд. тенге. Остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе банка на момент изъятия лицензии составлял 215,1 млн. тенге при объёме его обязательств в 79,8 млрд тенге. Более подробно о том, с чем связаны проблемы Delta Bank можно прочесть здесь.