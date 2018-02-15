100 тысяч долларов Казахстан будет ежегодно выделять на функционирование офиса ЭСКАТО в Алматы

Соответствующий закон принял парламент
Тамара Вааль, Астана, Vласть
В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии». Как сообщил депутатам министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, документ закрепляет обязанности Казахстана содержать офис ЭСКАТО в Алматы, и выделять для этого из бюджета 100 тысяч долларов ежегодно.
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