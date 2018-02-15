100 тысяч долларов Казахстан будет ежегодно выделять на функционирование офиса ЭСКАТО в Алматы

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии». Как сообщил депутатам министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, документ закрепляет обязанности Казахстана содержать офис ЭСКАТО в Алматы, и выделять для этого из бюджета 100 тысяч долларов ежегодно.

«Согласно соглашению, относительно административных и финансовых процедур, казахстанская сторона предоставляет ЭСКАТО офисные помещения, а также выделяет ежегодно сумму в размере 100 тысяч долларов США на покрытие расходов по эксплуатации офисного помещения, а также расходов по программной деятельности», - рассказал Абдрахманов.

Он напомнил, что соглашение подписано в Бангкоке 11 июля 2016 года. А вопрос создания субрегионального офиса был решен еще в 2011 году.

«Принятие законопроекта не требует выделения дополнительных средств выделения, за исключением тех, которые уже предусмотрены в республиканском бюджете», - заверил глава внешнеполитического ведомства.