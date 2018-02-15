Казахстан достиг окончательной договоренности с Азербайджаном о возврате средств ЕНПФ

Казахстан и Азербайджан достигли окончательных договоренностей по поводу возврата средств единого накопительного пенсионного фонда, вложенных в банк этой страны. Как заявил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр финансов Бахыт Султанов, возврат 250 миллионов долларов на сегодня «стопроцентно обеспечивается».

«Инвестиции были со стороны Единого накопительного пенсионного фонда в облигации Азербайджанского банка. Данный банк в результате определенных трудностей попал под процедуры реструктуризации. В этот процесс включилось и правительство Азербайджана. Удалось договориться об обмене данных облигаций на суверенные облигации, продлен срок до 15 лет. То есть, в результате реструктуризации снижена ставка», - напомнил Султанов.

Тем не менее, подчеркнул он, основной долг и, плюс доходность по этим ставкам, пусть и сниженным ставкам, обеспечена. Поэтому «возврат этих денег стопроцентно на сегодняшний день, можно сказать, обеспечивается».

«Кроме того, в результате приобретения данных облигаций определенная часть уже была получена Единым накопительным пенсионным фондом в виде доходов», - заверил глава Минфина.

Напомним, в октябре 2014 года в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму $250 млн со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 8,25%. По курсу на момент инвестирования данная сумма составляла порядка 45 млрд тенге.

«По данным Нацбанка с 2014 года по сегодняшний день ЕНПФ в виде вознаграждения получил уже от Международного банка Азербайджана средства в сумме порядка 15 млрд тенге, то есть порядка трети инвестированной суммы. В тенговом выражении эквивалент составляет 52 млн долларов США», - сообщал в конце мая в правительстве министр финансов Бахыт Султанов.