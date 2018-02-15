Парламент Казахстана ратифицировал договор с Вьетнамом о выдаче

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче». Как сообщил депутатам заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин, на сегодняшний день в этой стране проживают 70 наших граждан.

«Договор о выдаче регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговоров суда в исполнение. В нем предусмотрены основания как для выдачи, так и для отказа в нем. Так, выдача не осуществляется, если запрашиваемое лицо является гражданином запрашиваемой стороны, запрашиваемое лицо будет наказано смертной казнью или в отношении него будут применены пытки, лицо запрашивается за воинское преступление, истекли сроки привлечения к уголовной ответственности», – сказал Лукин.

Вместе с тем, по его словам, выдача не производится, если это противоречит законодательству запрашиваемой стороны или ее международным обязательствам, может причинить ущерб суверенитету, национальной безопасности и общественному порядку, за запрашиваемое преступление лицо находится под следствием или осуждено в запрашиваемом государстве. Также в выдаче может быть отказано, если выдача запрашивается для уголовного преследования или наказания лица по признаку расы, религии, национальности, пола, этнической, социальной принадлежности, либо по политическим мотивам.

«В настоящее время на территории Вьетнама нет лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия. Также лиц, разыскиваемых вьетнамскими властями, нет в Казахстане. В случае выявления таких лиц в будущем, заключение Договора создает хорошую правовую основу для сотрудничества в этой области», - подчеркнул заместитель генерального прокурора.

В целом, по его информации, сегодня на территории Казахстана проживает 30 граждан Вьетнама, а во Вьетнаме - 70 казахстанцев.