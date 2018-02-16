​Курс тенге достиг восьмимесячного максимума

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 319,32 тенге, показав снижение на 1,21 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $168,4 млн., показав снижение на $37,9 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:10 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,7 за баррель. На 11:10 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,7 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть продолжали рост в четверг после выступления министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалих, который подтвердил приверженность страны пакту ОПЕК+.

По его словам, участники сделки, включая Россию, в ближайшее время должны рассмотреть возможность корректировки целевых показателей пакта, в том числе средних показателей коммерческих запасов нефти за пять лет. Кроме того, министр энергетики заявил, что для ОПЕК лучше будет иметь небольшой дефицит производства нефти на рынке, чем раньше срока выходить из соглашения о сокращении добычи.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР, по расчетам ОПЕК, в декабре 2017 года сократились на 22,9 миллиона баррелей по сравнению с ноябрем до 2,888 миллиарда баррелей, что на 109 миллионов баррелей больше средних пятилетних значений.

Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что обсуждать механизм из соглашения ОПЕК+ сейчас преждевременно, и в среду на встрече с российским коллегой Александром Новаком этот вопрос не рассматривался. Фалих также сказал, что не стоит волноваться по поводу переизбытка производства нефти, в том числе роста добычи в США.

Добыча нефти в США за сентябрь-ноябрь выросла на колоссальные 846.000 баррелей в сутки и вскоре догонит производство в Саудовской Аравии, а в 2018 году может обойти Россию, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Россия и Саудовская Аравия собираются продолжить консультации ради стабилизации ситуации на рынке нефти, сказал он. Новак сказал, что вновь встретится с Фалихом в апреле, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти.