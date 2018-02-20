​Причиной пожара в автобусе на трассе Шымкент-Самара стала неисправность транспорта

Автобус, сгоревший на трассе Шымкент-Самара 18 января 2018 года, был технически не исправен. Пытаясь обогреть салон паяльной лампой, водители спровоцировали пожар, повлекший смерть 52 человек, сообщает информагентство «Спутник. Казахстан» со ссылкой на заявление министра внутренних дел Калмуханбета Касымова на заседании правительства.

Как сообщил Касымов на заседании правительства, автобус остановился на 1068-м километре автотрассы Шымкент–Самара из-за технической неисправности. Водители автобуса, проигнорировав меры безопасности, попытались обогреть салон паяльной лампой, где из-за разлитого по неосторожности бензина и произошел пожар.

Помимо водителей автобуса, к уголовной ответственности могут быть привлечены ответственные за выход неисправного автобуса на рейс:

«Следственным департаментом министерства по факту гибели 52 граждан Узбекистана в автобусе в Актюбинской области расследуются уголовные дела по статье 345 части 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по статье 348 части 4 УК РК (Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, лицом ответственным за техническое состояния, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). К уголовной ответственности привлекаются водители автобуса Пернебеков М. Ф., Кыргызбаев Н. А. и Танатов Б. М. с избранием меры пресечения в виде заключения под стражей. В ходе следствия будут устанавливаться причины, условия и основания выпуска технически неисправного автобуса на линию», – пишет информагентство.