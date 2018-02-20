В новый вариант казахского алфавита еще могут внести изменения – Абаев

Новый вариант казахского алфавита на латинской графике будет более эффективным и менее затратным, заявил в четверг журналистам в кулуарах заседания правительства министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. При этом он отметил, что в него еще могут внести изменения.

«Насчет апострофов уже всесторонне обсуждалось среди общества. Лингвисты и технические сотрудники изучили эту проблему. Юникоды - это удобно, и все их поддерживают. Последний вариант — мы уже со всеми поговорили, он соответствует всем параметрам казахско-орфографического принципа», - сказал председатель комитета по развитию языков и общественно-политической работы министерства культуры и спорта РК Куат Борашев.

По его словам, сейчас разрабатываются орфографические правила.

В свою очередь, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев также подчеркнул, что была проведена большая работа в рамках рабочей группы по техническому внедрению латиницы.

«У специалистов, которые работали в этом направлении, возникли определенные вопросы. Потому что, если смотреть на апостроф, он идёт как специальный знак и как разделитель. То есть это усложняет и поисковые какие-то вещи, определённые алгоритмы, даже в том числе какие-то финансовые», - отметил он.

«Глава государства услышал мнение специалистов и, в том числе, в сфере IT. Вы знаете, что идёт беспрецедентное вовлечение разных специалистов в вопрос по переходу на латиницу. Мнение было услышано. Я думаю, что новый вариант будет более эффективным, менее затратным и ещё раз доказывает тот факт, что глава государства при принятии важных стратегических вопросов прислушивается к мнению ответственности», — добавил министр.

При этом Абаев подчеркнул, что пока рано говорить о том, что этот вариант алфавита – окончательный.

«Относительно того, окончательный это вариант это или нет – мы все прекрасно знаем, что идеального алфавита, наверное, не существует. Жизнь диктует свои условия, необходимые решения. Поэтому я думаю, работа в этом направлении в той или иной степени будет продолжаться. Уже с более практичной реализацией, наверное. Но я думаю, что этот вариант на данном этапе наиболее приемлем», - заключил он.