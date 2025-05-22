В Алматы установят более 300 зарядных станций для электромобилей

Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» выделила 311 участков под электрозарядные станции в популярных местах: у рынков, кафе, парков и других общественных пространств. Все станции планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Как сообщила пресс-служба акимата, каждую зарядную станцию установят отечественные инвесторы, прошедшие конкурс. Одна станция будет обслуживать два паркоместа.

В целом после запуска этих 311 станций в городе их будет 622.

По данным на 1 апреля, в Алматы зарегистрировано 8 385 электрокаров – это на 50% больше, чем годом ранее.