В Алматы установят более 300 зарядных станций для электромобилей

Каждую из них установят инвесторы, прошедшие конкурс
Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» выделила 311 участков под электрозарядные станции в популярных местах: у рынков, кафе, парков и других общественных пространств. Все станции планируют ввести в эксплуатацию до конца года.
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