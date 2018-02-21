​Узбекистан намерен урегулировать статус криптовалют

К началу сентября этого года в Узбекистане разработают законопроект, который должен урегулировать правовой статус электронных денег. Требование разработать документ содержится в постановлении президента Шавката Мирзиёева, подписанном в начале этой недели, сообщает в среду агентство Sputnik Узбекистан.

Согласно постановлению, ответственными за разработку правовой базы назначены Центробанк, Мининфоком, Минфин, Минэкономики, а также ряд других министерств и ведомств.

Кроме того, президент республики Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center. Его главной задачей станет формирование условий для использования блокчейна, а также поддержка узбекских разработчиков в освоении технологии. Планируется, что структура начнёт работу с 1 июня 2018 года.

Мирзиёев также поручил приступить к активному развитию технологий бесконтактных платежей, включая международные сервисы PayPal, Alipay, Visa и Mastercard. Комплекс мер в этом направлении также будет разработан к 1 июня 2018 года.

Ранее представители Центрального банка Узбекистана негативно высказывались по отношению к криптовалютам, называя их инструментом финансирования терроризма. При этом премьер-министр Абдулла Арипов, выступая недавно на казахстанском форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации», высказался в пользу применения странами Центральной Азии технологии блокчейна.