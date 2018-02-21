​Нацбанк одобрил рефинансирование ипотечных займов на 220 млрд тенге

К сегодняшнему дню Национальный банк одобрил 23,7 из 30 тысяч заявок на рефинансирование ипотечных займов, общий объём которых составил 220 млрд тенге. Банки уже рефинансировали более 21 тыс. кредитов на сумму 119,7 млрд тенге, сообщает в среду пресс-служба регулятора.

Начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Александр Терентьев также рассказал, что правительство совместно с регулятором освободили физические лица от уплаты налогов при прощении банками их задолженности. Вместе с этим они продолжают работу по расширению условий программы и передаче функций по её реализации из Минфина в Нацбанк.

Согласно новым условиям, до 2026 года программа охватит порядка 40 тыс. ипотечных заёмщиков. Дополнительный охват около 25 тыс. валютных заёмщиков, по словам Терентьева, поможет окончательно решить эту проблему. Для поддержки социально уязвимых слоёв населения Нацбанк разработал поправки в банковское законодательство, которые позволят банкам сдавать заёмщикам – бывшим собственникам их имущество в долгосрочную аренду с правом обратного выкупа. На фоне этого регулятор направил в банки письма с рекомендаций приостановить их выселение.