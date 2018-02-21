Более 600 больных гемофилией испытывают проблемы с лекарствами – депутат

В пяти регионах Казахстана до сих пор не закупили препараты для больных гемофилией, из-за чего более 600 человек остаются без жизненно-необходимого лекарства, заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Зауреш Аманжолова.

В этой связи она обратилась с соответствующим запросом на имя министра здравоохранения и попросила решить данный вопрос в кратчайшие сроки. «Препараты закончились в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Нет лекарственных препаратов у детей Южно-Казахстанского региона. На сегодняшний день в «Казахстанскую ассоциацию инвалидов, больных гемофилией», поступило более 600 обращений от пациентов и их родителей», - заявила Аманжолова.

По данным ассоциации, которые привела депутат, перебои с медикаментами или их отсутствие связаны с несвоевременным проведением тендерных процедур по закупу лекарственных средств министерством здравоохранения. «Обычно тендеры проводились заранее и препараты к концу года уже были на складах ТОО «СК Фармация». Тендеры на 2018 год проведены только сейчас и, к сожалению, в тендерной таблице отсутствуют препараты с определенной дозировкой », - подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, большой проблемой является дефицит специалистов в области гематологии. В Казахстане работают всего 62 гематолога. В основном они работают в областных и городских центрах, в регионах же «положение катастрофическое». Например, в Алматинской области всего три гематолога, один взрослый и два детских, а в большинстве многопрофильных больниц отсутствуют отделения гематологии, что «затрудняет своевременную диагностику данного заболевания». «На основании вышеизложенного считаем необходимым срочно рассмотреть вопросы организации бесперебойного обеспечения медикаментами больных гемофилией; выделения средств для дополнительного закупа препаратов с необходимой дозировкой. Также необходимо решить вопросы определения потребности организаций здравоохранения в специалистах-гематологах; выделения государственных образовательных грантов на обучение по специальности гематологии», - попросила Аманжолова, напомнив, что в настоящее время в Казахстане насчитывается 1523 больных, страдающих гемофилией, из них 432 - это дети, а также 250 человек с тяжелой формой болезни.