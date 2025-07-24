Бектенов поручил усовершенствовать механизмы выявления и блокировки сайтов по продаже наркотиков

Премьер-Министр Олжас Бектенов провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, где рассмотрены меры по борьбе с наркопреступностью, алкоголизмом и вопросы эффективности работы по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

По данным министра внутренних дел Ержана Саденова, за полгода изъято 6,4 тонн наркотиков, заблокировано свыше 17 тыс. наркосайтов, задержаны 474 человека по подозрению в продаже наркотиков, в том числе 28 администраторов Telegram-каналов, возбуждено 21 уголовное дело в отношении организованных преступных группировок, три из них – транснациональные.

Кроме того, за отчетный период пресечено 107 тыс. фактов распития алкоголя в общественных местах и 7 тыс. нарушений в сфере оборота алкоголя. В отношении 11 тыс. лиц вынесен запрет на употребление спиртных напитков.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на диспансерном учете состоят более 17 тыс. лиц с наркотической зависимостью. При этом за последние пять лет в 1,5 раза снизилось число опиоидных зависимых, однако увеличилось количество пациентов с зависимостью от синтетических стимуляторов и комбинированного употребления наркотиков.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что, несмотря на усилия правоохранительных органов, проблема наркомании сохраняется, особенно среди молодежи, став опасной тенденцией, так как ситуация осложняется новыми способами распространения наркотиков: через интернет, почтовые отправления, «закладки», обезличенные электронные платежи.

«Все это исключает физический контакт «наркодиллер-сбытчик-потребитель». Поэтому сейчас гораздо сложнее задерживать распространителей», - отметил Бектенов.

Глава правительства поручил принять меры по совершенствованию механизмов выявления и блокирования наркосайтов и подобных объявлений, проработать вопросы блокирования денежных переводов, связанных с оборотом наркотиков.

Кроме этого, поручено усилить контроль за аптечным отпуском препаратов, вызывающих зависимость, созданию реабилитационной инфраструктуры, в том числе для несовершеннолетних, активизации работы по выявлению и лечению наркозависимости.

Вместе с тем в рамках борьбы с алкоголизмом поручено расширять движение «трезвых населенных пунктов». Сейчас их в Казахстане свыше 400. Как отметил премьер, сегодня в нетрезвом состоянии совершаются более половины убийств, каждое третье хулиганство и четвертый грабеж. Поэтому он предложил стимулировать активистов и акиматы, реализующих инициативу отказа населенных пунктов от алкоголя.