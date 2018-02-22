Все проблемы с прозрачностью госзакупок нужно решить в 2018 году – Досаев

Министерство финансов проделало большую плодотворную работу по созданию единой площадки автоматизации процессов, заявил в четверг в ходе отчетной коллегии ведомства вице-премьер Ерболат Досаев. Однако, по его словам, остался еще один вопрос, который необходимо решить в текущем году – это прозрачность сферы госзакупок. Как подчеркнул вице-премьер, эта проблема должна быть окончательно решена в этом году.

«Министерство финансов проделало большую плодотворную работу по созданию единой площадки автоматизации процессов, но у нас с Бахытом Турлыхановичем (Султановым – министр финансов - V) остался один вопрос с изменением и дополнением закона о госзакупках. Необходимо ускорить его прохождение в мажилисе и затем в сенате. Потому что от этого многие вопросы, которые остались на стыке, вы знаете о них: это внедрение двухэтапного конкурса, то есть предквалификация и конкурс по ценам, эта работа у нас не реализована», - сказал Досаев.

Он также признал, что до сих пор у правительства нет гармонизированной синхронизированной работы с местными исполнительными органами.

«Мы даже большую работу провели по интеграции того, что связано с квазигоссектором, взяли в базу работу, проделанную «Атамекеном» и «Самрук-Казыной». Госзакупки - это наш бич и сделать их прозрачными — это первая задача комитета госзакупок министерства финансов», — подчеркнул вице-премьер.

Поэтому, поручил он, в 2018 году должно быть уделено особое внимание «окончательному решению вопросов, накопившихся в системе госзакупок».

«Конечно, у нас ничего вечного не бывает, наш народ талантливый, что-нибудь придумает новое, но мы всегда должны идти хотя бы на шаг впереди, чтобы у нас не возникали новые затыки, мы не мешали развитию бизнеса и при этом смотрели за эффективным использование бюджетных средств», - заключил Досаев.