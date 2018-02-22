Об этом заявил представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан
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Решение конфликта на Украине является важным условием для сближения ЕС и ЕАЭС
Sputnik / Алексей Витвицкий

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Решение конфликта на Украине является важной предпосылкой для сближения Евразийского экономического союза и Европейского союза. Такое мнение высказал специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан.

Выступая на пресс-конференции, Буриан отметил, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул инициативу о проведении форума ЕС-ЕАЭС. «Он о ней говорил с нашими руководителями. Конечно, мы рассматриваем эту инициативу, но не скрываем, что (прежде чем - V.) углубить и приступить к налаживанию более тесных отношений между ЕАЭС и ЕС? надо кое-что решить и сделать в отношениях между Россией и ЕС по вопросу, который вы знаете, особенно (важен-V.) вопрос решения конфликта на Украине», - сказал Буриан.

Он отметил, что решение этого конфликта является «очень важной предпосылкой не только для улучшения отношений между Россией и ЕС, но тоже для налаживания более тесных отношений между ЕАЭС и ЕС».

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