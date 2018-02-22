Оно должно было начаться в марте этого года
Строительство трассы Атырау-Астрахань переносится
Фото Жанары Каримовой

Начало строительства трассы Атырау-Астрахань, запланированное на март, переносится на июль из-за промедлений согласования по предоставлению займа, сообщает Казинформ со ссылкой на председателя комитета автомобильных дорог министерства инвестиций и развития Казахстана Мереке Пшембаева.

«Причина в том, что затянулось согласование по предоставлению займа между министерством финансов Казахстана и Исламским банком развития. В настоящее время идут процедуры подписания договора о предоставлении займа. В следующем месяце планируется направить его на рассмотрение в парламент. В июне будет подписано соглашение с подрядчиком, а работа начнется в июле», - отметил Пшембаев.

Как сообщалось ранее, строительство автотрассы Атырау-Астрахань, разбитой на четыре участка, планировалось начать в 2018 году ранней весной, сразу после схода снега. Называлась сумма проекта - 80 миллиардов тенге. Строительство дороги планировалось завершить до 2022 года.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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