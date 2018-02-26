Мир за ночь. 25-26 февраля 2018 года

Применение химического оружия в сирийской Восточной Гуте, завершение зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане и проведение марша памяти политика Бориса Немцова в Москве.

Как сообщает сирийско-американское медицинское общество - НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, - в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом - по всей видимости, хлором. Как сообщили BBC в НКО, среди пострадавших - мужчины, женщины и дети. По данным организации, один из пациентов - ребенок - скончался.

Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России. Как заявили накануне в Центре мониторинга, за последнюю неделю жертвами бомбардировок стали около 500 мирных жителей, включая 121 ребенка.

Восточная Гута - одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. О создании зон безопасности договорились весной прошлого года сирийские власти и отряды сирийской оппозиции при посредничестве России, Ирана и Турции. Однако жизнь в анклаве не стала мирной. В ноябре боевые действия в этом районе ужесточились - после наступления боевиков правительственные войска подвергли Гуту обстрелу и бомбардировкам, а в конце февраля стали стягивать к анклаву элитные части армии.

Накануне Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим. Россия ранее заявила о желании внести поправки в текст резолюции, чем навлекла на себя обвинения в попытке затянуть вопрос.

В южнокорейском Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Первое место в медальном зачете заняла сборная Норвегии, завоевавшая 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. В первую пятерку также вошли Германия, США, Канада и Нидерланды.

Казахстан по итогам соревнований на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане завоевал одну бронзовую медаль, полученную во фристайле-могуле Юлией Галышевой, и разделил 28 место с Лихтенштейном и Латвией. При этом, казахстанские спортсмены 6 раз попадали в Топ-10 в различных дисциплинах, пишет Казинформ.

В Москве в спокойной обстановке прошел марш памяти политика Бориса Немцова. В шествии участвовали кандидаты в президенты России Григорий Явлинский и Ксения Собчак. Согласно подсчетам «Белого счетчика», на марш в Москве пришли 7,6 тысячи человек. В «Интерфаксе» привели оценку организаторов: от 7 тысяч до 20 тысяч человек. В свою очередь, в МВД оценили число участников акции примерно в 4,5 тыс. человек, пишет издание Republic.

По данным «ОВД-Инфо», на столичной акции задержали по меньшей мере троих человек. Один из них – активист Даниил Двинских с плакатом «Борись». Еще двое – один из организаторов колонны националистов Владимир Ратников и его помощник. Позднее стало известно, что националистов отпустили из полиции без составления протокола.

Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнителем преступления Следственный комитет назвал Заура Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии. Заказчиком преступления считают бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова. Семья Немцова считает убийство нераскрытым, поскольку заказчика, по их мнению, следствие не назвало.