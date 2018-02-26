Применение химического оружия в Сирии и завершение зимних Олимпийских игр в Южной Корее
Мир за ночь. 25-26 февраля 2018 года
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Применение химического оружия в сирийской Восточной Гуте, завершение зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане и проведение марша памяти политика Бориса Немцова в Москве.

Как сообщает сирийско-американское медицинское общество - НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, - в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом - по всей видимости, хлором. Как сообщили BBC в НКО, среди пострадавших - мужчины, женщины и дети. По данным организации, один из пациентов - ребенок - скончался.

Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России. Как заявили накануне в Центре мониторинга, за последнюю неделю жертвами бомбардировок стали около 500 мирных жителей, включая 121 ребенка.

Восточная Гута - одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. О создании зон безопасности договорились весной прошлого года сирийские власти и отряды сирийской оппозиции при посредничестве России, Ирана и Турции. Однако жизнь в анклаве не стала мирной. В ноябре боевые действия в этом районе ужесточились - после наступления боевиков правительственные войска подвергли Гуту обстрелу и бомбардировкам, а в конце февраля стали стягивать к анклаву элитные части армии.

Накануне Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим. Россия ранее заявила о желании внести поправки в текст резолюции, чем навлекла на себя обвинения в попытке затянуть вопрос.

В южнокорейском Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Первое место в медальном зачете заняла сборная Норвегии, завоевавшая 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. В первую пятерку также вошли Германия, США, Канада и Нидерланды.

Казахстан по итогам соревнований на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане завоевал одну бронзовую медаль, полученную во фристайле-могуле Юлией Галышевой, и разделил 28 место с Лихтенштейном и Латвией. При этом, казахстанские спортсмены 6 раз попадали в Топ-10 в различных дисциплинах, пишет Казинформ.

В Москве в спокойной обстановке прошел марш памяти политика Бориса Немцова. В шествии участвовали кандидаты в президенты России Григорий Явлинский и Ксения Собчак. Согласно подсчетам «Белого счетчика», на марш в Москве пришли 7,6 тысячи человек. В «Интерфаксе» привели оценку организаторов: от 7 тысяч до 20 тысяч человек. В свою очередь, в МВД оценили число участников акции примерно в 4,5 тыс. человек, пишет издание Republic.

По данным «ОВД-Инфо», на столичной акции задержали по меньшей мере троих человек. Один из них – активист Даниил Двинских с плакатом «Борись». Еще двое – один из организаторов колонны националистов Владимир Ратников и его помощник. Позднее стало известно, что националистов отпустили из полиции без составления протокола.

Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнителем преступления Следственный комитет назвал Заура Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии. Заказчиком преступления считают бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова. Семья Немцова считает убийство нераскрытым, поскольку заказчика, по их мнению, следствие не назвало.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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