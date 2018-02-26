​Тенге укрепился до 318,8 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $99 млн., показав рост на $36,2 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:05 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $67,46 за баррель. Как писал Bloomberg, котировки на нефть марки Brent дорожали в пятницу на фоне снижения запасов в США и остановки работы ключевого месторождения в Ливии. Ежедневные объёмы добычи в Ливии были снижены на 70 тыс. баррелей, а запасы в центре Кушинг штата Оклахома достигли минимального значения с 2014 года после начала экспорта углеводородов из США. Это позволило остановить почти 3% снижение цен, наблюдавшееся в начале прошлой недели.