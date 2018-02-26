​Телеканал Qazaqstan покажет сериал о партии «Алаш»

Телеканал Qazaqstan представит сериал «Тар заман», рассказывающий об истории партии «Алаш». Кроме того, основным ведущим субботнего шоу «Сенбілік шоу» телеканала станет Турсынбек Кабатов. Об этом заявил председатель правления РТРК «Казахстан Ерлан Карин, анонсируя планы телеканала на 2018 год, сообщает в понедельник Казинформ .

Как отмечают авторы, телесериал «Тар заман» снят к 100-летию партии «Алаш». Он станет главной премьерой телеканала и будет состоять из 14 эпизодов. Помимо этого, телеканал подготовил его сокращённую версию в виде фильма, который уже показывается в кинотеатрах.

«В эфир сериал выйдет 26 марта. Это будет интересный драматический телесериал, так как основной темой и героями станут представители казахской интеллигенции, боровшиеся за нашу независимость в XX веке, то есть представители партии «Алаш Орда». В сериале рассказывается о 34 исторических личностях, это будет объемный проект. Мы думаем, что сериал у нашей аудитории, особенно у молодежи, вызовет интерес к теме «Алаш», - рассказал Карин.

Он также отметил, что в субботней программе телеканала «Сенбілік шоу» будут произведены изменения – её основным ведущим станет Турсынбек Кабатов. «Это должно придать новую динамику передаче и расширить аудиторию», - прокомментировал он. Кроме того, новым ведущим проекта «Түнгі студия» станет юморист Кайрат Адильгерей: «Надеемся, что он привнесет новое веяние в эту программу».