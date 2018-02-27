Мир за ночь. 26-27 февраля 2018 года

В районе Восточная Гута, в пригороде Дамаска несколько десятков человек ранены, есть погибшие в результате обстрела жилых районов сирийской столицы. Тем временем, Дональд Трамп обвинил Россию в несоблюдении санкции в отношении КНДР, отметив при этом успех Китая в этом деле. Верховный суд США отказал администрации президента Дональда Трампа в просьбе вынести решение о возможности менять программу защиты иммигрантов в обход федеральной апелляционной инстанции.

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в несоблюдении санкций в отношении Северной Кореи, сообщает «Коммерсант». Трамп похвалил Китай, который усилил секционный режим в отношении Пхеньяна, но отметил, что Россия «ведет себя плохо» и поставляет КНДР то, что раньше поставлял Китай.

Накануне США предложили Совбезу ООН распространить принятые Вашингтоном дополнительные ограничения против КНДР на весь мир. Минфин США в пятницу добавил в санкционный список более 50 судов и компаний за «помощь в уклонении от санкций», что президент страны Дональд Трамп назвал «самыми жесткими мерами за всю историю». Под удар попали компании и суда из Китая, Сингапура, Танзании, Панамы, Гонконга и других юрисдикций.

В сирийской Восточной Гуте за последние 48 часов в результате обстрелов со стороны боевиков погибли 30 человек, в том числе женщины и дети, пишет РБК.

«Организация Объединенных Наций мобилизована и готова немедленно отправить жизненно необходимые гуманитарные конвои в разные районы Восточной Гуты, как только позволят условия, а также организовать эвакуацию людей, которые нуждаются в медицинской помощи», – заявила представитель ООН.

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что ситуация в Восточной Гуте продолжает обостряться. За последнюю неделю боевики выпустили по жилым кварталам Дамаска 228 мин и снарядов. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил, что российские военные вместе с Сирийским обществом Красного полумесяца организовали гуманитарный коридор вблизи населенного пункта Мухайям аль-Вафелин для эвакуации больных и раненных. По его словам, автобусы и автомобили скорой помощи находятся у пунктов пропуска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что боевики не хотят сложить оружие и держат в заложниках мирных жителей. По данными российского Центра по примирению враждующих сторон, у боевиков «сотни заложников», в том числе женщины и дети.

С 27 февраля в пригороде Дамаска – Восточной Гуте – вводится «гуманитарная пауза» для помощи мирному населению, пишут «Ведомости». В это время сирийские правительственные войска прекратят наносить удары по террористам. Для эвакуации больных и раненых подготовлено необходимое количество автобусов и автомобилей скорой помощи. Кроме того, уже организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. Совет Безопасности ООН в субботу, 24 февраля, принял резолюцию с призывом прекратить огонь на территории Сирии в течение минимума 30 дней для того, чтобы организовать эвакуацию мирного населения и доставку гуманитарной помощи. Режим тишины не поддерживают запрещенные в России террористические организации «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Джабхат ан-Нусра».

Верховный суд США отказал администрации президента Дональда Трампа в просьбе вынести решение о возможности менять программу защиты иммигрантов в обход федеральной апелляционной инстанции. Администрация хотела получить разрешение изменить программу, которая защищает молодых иммигрантов от депортации, пишет «Коммерсант».

Дональд Трамп заявил, что теперь обращение рассмотрит апелляционный суд, и «мы увидим, что произойдет».

Ранее федеральный окружной судья Сан-Франциско Уильям Элсап временно заблокировал решение президента США Дональда Трампа об отмене программы Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), защищавшей от депортации детей-иммигрантов, проживающих в стране нелегально.

Программа была запущена предыдущим президентом США Бараком Обамой в 2012 году. Она каждые два года обеспечивала отсрочку от депортации так называемым «мечтателям» (Dreamers) — детям, которые нелегально приехали с родителями в США и впоследствии учились там.

Компания Apple намерена выпустить в конце 2018 года три новые модели iPhone. По данным источника агентства Bloomberg, среди новых моделей будет смартфон с еще большим по сравнению с предыдущими моделями экраном, обновленная версия iPhone X и бюджетная версия смартфона, пишет РИА Новости.

Новый iPhone с большим экраном выйдет под кодовым названием D33. Корпус телефона будет примерно такого же размера, как у iPhone 8 Plus, однако сам экран будет приблизительно на дюйм больше благодаря дизайну, разработанному ранее для модели iPhone X. Смартфон будет снабжен функцией «разделенный экран» для определенных приложений и технологией Face ID, позволяющей распознавать пользователя по лицу, чтобы безопасно разблокировать телефон и осуществлять платежи.

Ожидается, что в двух моделях будут использованы процессоры A12 нового поколения. Оба телефона помимо базовых цветов будут выходить в золотом цвете. Также предполагается, что покупателям будут предложены варианты, обеспечивающие поддержку двух сим-карт. Однако компания Apple еще не приняла окончательного решения на этот счет и, возможно, предпочтет дождаться появления технологии eSIM – вшитой сим-карты, которая позволит подключаться к различным сотовым операторам без необходимости использования второй сим-карты.

Более дешевая версия смартфона будет также обладать технологией Face ID и экраном на весь телефон. Чтобы снизить стоимость продукта, производители планируют выпустить телефон с ЖК-экраном, выполненным по технологии IPS, алюминиевыми краями и стеклянной задней панелью как у iPhone 8. В текущей версии iPhone X используется сталь и более дорогой OLED-дисплей.

Как сообщает агентство, ожидается, что компания Apple официально объявит о новых смартфонах осенью этого года. Однако, по словам источников, планы еще могут измениться. Представитель компании пока не прокомментировал эту информацию.