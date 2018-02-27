267,3 млрд тенге составит стоимость газификации Астаны

Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» обойдется АО «КазТрансГаз» в 370 млрд тенге. Для этого сейчас прорабатывается вопрос привлечения заемных средств у Евразийского банка развития, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев. При этом, отметил он, реализация первого этапа – газификация города Астаны будет стоить 267,3 млрд тенге.

«В газовой отрасли в настоящее время прорабатывается вопрос привлечения заемных средств у Евразийского банка развития для проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка» АО «КазТрансГаз» в целях газификации города Астаны, центральных и северных регионов страны. Стоимость всех четырех этапов проекта составляет 370 миллиардов тенге с НДС, включая первый этап до города Астаны 267,3 млрд тенге с НДС», - сообщил Бозумбаев.

Что касается сферы нефтегазохимической промышленности, по его словам, проект по производству полипропилена, мощностью в 500 тысяч тонн «находится в активной фазе». Его стоимость составляет 9,6 миллиарда долларов, привлечено заемное финансирование, решен вопрос обеспечения сырьем.

«В 2018 году по проекту планируется начать фундаментные работы и прокладку подземных инженерных сетей. Срок завершения строительства — 2021 год», - проинформировал глава Минэнерго.

Касательно проекта по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год, «заинтересованность совместной реализации проявила австрийская компания Borias.

«В 2018 году планируется создать совместную проектную компанию с данной компанией и завершить работу технико-экономического обоснования», - пояснил Бозумбаев.

В целом, отметил министр, реализация данных проектов поможет привлечь 9 млрд долларов инвестиций, из них частных – 8 млрд.

«Эти проекты помогут создать до 10 тысяч рабочих мест на этапе строительства и 1200 рабочих мест на этапе эксплуатации. Вклад в экономику республики составит 1,5 процента», - заключил глава Минэнерго.