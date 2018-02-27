Чиновники будут полностью переходить на государственный язык в парламенте и правительстве

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал поручение главы государства о том, что чиновники в парламенте и правительстве должны говорить «только» на государственном языке. Тем не менее, по мнению министра, которое он озвучил журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства, все будет зависеть от степени владения государственным языком каждого из них.

«Насколько я понимаю, слово «только», если слушать казахский контент этого слова, глава государства имел в виду, что мы будем переходить на государственный язык на заседаниях правительства и в парламенте», - пояснил Абаев.

Отвечая на вопрос «полностью ли они должны перейти на государственный язык», министр пояснил: «Подразумевалось в виду, что полностью, но не слово «только».

Абаев уверен, что данный вопрос является «вопросом сферы владения государственным языком каждого чиновника».

«Вам необходимо просмотреть запись, я, честно говоря, дословно не помню, что говорит глава государства. Но мысль главы государства заключалась в том, чтобы в правительстве и парламенте говорили на государственном языке. Но слово «только», насколько я знаю, не звучало. Это зависит от степени владения государственным языком каждого отдельного гражданина Казахстана», - заключил министр.

Напомним, накануне глава государства провел встречу с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, на которой подчеркнул, что процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа.

«Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможность синхронного перевода», - процитировала Назарбаева пресс-служба Акорды.

Однако спустя некоторое время слово «только» в цитате президента было удалено.