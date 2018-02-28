В Астане не будет развиваться крупная промышленность - Исекешев

Акимат Астаны пересмотрел модель экономического роста столицы, теперь она будет основываться на развитии малого и среднего бизнеса по 10 направлениям, заявил в среду глава столицы Асет Исекешев на отчетной встрече с населением.

«Мы пересмотрели модель экономического роста. Главная задача - развитие массового бизнеса, малого бизнеса, создание рабочих мест и получение налогов, чтобы финансировать наши системы образования и здравоохранения», - подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что Астана является лидером в сфере развития малого и среднего бизнеса. «Доля малого бизнеса в нашей экономике - 57%. Малый бизнес для Астаны это как нефть для Атырауской области», - сказал Исекешев.

«Хотелось бы сказать, что в Астане не будет развиваться такая крупная промышленность, потому что у нас нет воды, экология не позволит. И мы видим, что в мире сейчас модель крупных городов меняется <…> Поэтому мы определили 10 секторов, которые помогут развить экономику в Астане, создавать рабочие места: туризм, финансовый сектор, строительство, торговля, креативные сектора, культура, спорт, образование, здравоохранение», - рассказал аким.

По его словам, уже сейчас городские проекты по озеленению, уборке, обслуживанию школ передаются малому бизнесу. В 2017 году акиматом столицы поддержано 360 проектов малого бизнеса на 34 млрд тенге.