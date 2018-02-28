В Алматинской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки

В пятницу, 2 марта, на юго-востоке Казахстана ожидаются дождь и снег, что приведет к интенсивному таянию снега, подьему уровня воды и подтоплениям, сообщает в среду Казгидромет.

«По Жамбылской и Алматинской областям ожидается выпадение осадков (дождь, снег), местами сильные, что приведет к интенсивному таянию снега, формированию талового стока на равнинной территории и склонного стока на горных реках. Возможны подъемы уровней воды и подтопления», - говорится в тексте штормового предупреждения.

Ранее синоптики сообщали, что «с 1 марта арктический воздух начнёт поступать в северные области, а 2 марта охватит и остальную территорию Казахстана. Ночная температура вновь понизится до -20-30°С, на юге и юго-востоке до -10-20°С, на крайнем юге до -3-10°С, что ниже климатической нормы на 2…5°С».

Кроме похолодания на большей части республики ожидаются снег, метель, ветер 15-25 м/с, в южной половине - туман и гололёд. Похолодание будет кратковременным, и 3 марта северные потоки начнут вновь перестраиваться на западные, что приведёт к повышению температуры воздуха.