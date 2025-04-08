Предоставленный в аренду Altyn Group Qazaqstan участок полигона не представляет радиационной опасности – Минэнерго

27 марта премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о переводе 71,37 тыс. га бывшего Семипалатинского полигона из земель запаса в земли промышленности и о предоставлении этого участка в аренду Altyn Group Qazaqstan для разработки месторождения золота. В министерстве энергетики в ответе на запрос «Власти» сообщили, что участок «Улкен Карашокы» не представляет радиационной опасности.

«ТОО “Altyn Group Qazaqstan” проведено комплексное экологическое обследование месторождения “Улкен Карашокы”, а также получены положительные заключения государственных экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз на материалы комплексного экологического обследования», - пояснили в министерстве.

В Минэнерго отметили, что согласно пункту 4 статьи 7 закона «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» эта зона создается на земельных участках, находящихся в госсобственности, за исключением переданных в землепользование. А земельные участки бывшего Семипалатинского испытательного полигона, переведенные из состава земель запаса и переданные недропользователям по результатам комплексного экологического обследования и при наличии положительных заключений санитарно-эпидемиологической и государственной экологической экспертиз не войдут в состав земель Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

«Выделенные для промышленных целей земли могут продолжать использоваться по назначению. Землепользователи вправе осуществлять деятельность на земельных участках, расположенных на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона, в соответствии со сроком предоставления права и целевым назначением, установленным в законодательном порядке, а также при условии постоянного обеспечения радиационной безопасности», - также заявили в Минэнерго.

Отметим, что зона ядерной безопасности на Семипалатинском полигоне до сих пор не создана.

Переданный компании Altyn Group Qazaqstan в пользование участок – это сельскохозяйственные угодья. Взамен предоставленного участка компания должна возместить в республиканский бюджет потери сельскохозяйственного производства. В министерстве сельского хозяйства пока не ответили на запрос «Власти», о какой сумме идет речь.

Согласно постановлению правительства, участок земли передадут Altyn Group Qazaqstan на праве аренды сроком до 31 декабря 2028 года для разработки месторождения «Улкен Карашокы».

Как писал «Курсив», в конце 2024 года Altyn Group Qazaqstan представила планы по модернизации своей обогатительной фабрики в области Абай, чтобы извлекать медь и золото не только из товарной руды с месторождения на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона, но и из хвостохранилища. Конечным продуктом фабрики является золото-медный концентрат, однако значительная часть металлов оставалась в хвостохранилище, из-за чего компания решила открыть специальный экспериментальный участок. Добывать металлы на хвостохранилище планировалось начать в первом квартале 2025 года и продолжать до конца 2027 года.

Кроме того, Altyn Group Qazaqstan планировала начать добычу золотосодержащей руды на месторождении Улькен-Карашокы, проектная мощность которого с 2028 года должна составить 500 тыс. тонн в год, и золото-серебряных руд на месторождении Майлыкара в Павлодарской области.

Единственным участником зарегистрированной в городе Курчатове Altyn Group Qazaqstan является британская компания A Gold Plc.