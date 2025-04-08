QR-коды для бронирования отелей и заказа такси для туристов внедрят по всему Казахстану

Во всех аэропортах, вокзалах и в местах скопления туристов появятся специальные QR-коды, через которые они смогут заказать такси, чтобы их не обманули, и получить информацию о стране.

Как ​сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, анализ министерства показал, что в Казахстане туристы используют различные картографические и туристические сервисы для навигации. И все сервисы «разбросаны», а некоторые услуги «вообще не оцифрованы». В частности, «невозможно получить онлайн-билеты в национальные парки или музеи-заповедники».

Министр сообщил, что на национальном туристском портале kazakhstan.travel вся необходимая для путешественников информация доступна на восьми языках. В том числе, здесь есть актуальные сведения о туристических направлениях, достопримечательностях, событиях, виртуальные 3D-туры и информация о туроператорах.

«Однако сегодня не предусмотрена единая экосистема, объединяющая все сервисы, необходимые туристу для бронирования услуг», - признал Мырзабосынов.

Для решения этого вопроса предлагается создать единое мобильное приложение TravelStan, которое позволит туристам забронировать отель, купить билеты, найти гидов и маршруты, вызвать такси и объединить другие услуги в одном цифровом пространстве. Как отметил министр, проект предварительно согласован с министерством цифрового развития, и сейчас рассматривается вопрос финансирования. Пока же в качестве быстрого решения внедряется система QR-кодов для туристов.

«Иногда приезжающих туристов обманывают с такими услугами, как такси, связь, обмен валюты. Чтобы предотвратить это, разработана система QR-кода. В ней собраны услуги электронной sim-карты, бронирования отелей, основная информация и о регистрации. Данные QR-коды размещены Астане, Актау, Туркестане и Шымкенте. В настоящее время аэропорты запрашивают дополнительные средства для размещения QR-кодов», - сказал министр.

Также для облегчения передвижения организованных туристских групп в пограничных пунктах пропуска вводится режим «зеленого коридора». Как напомнил Мырзабосынов, сейчас механизм работает в пилотном режиме на границе России и Кыргызстана.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов поручил в трехмесячный срок утвердить детальный план по созданию единой цифровой экосистемы туризма, а QR-коды доступа на национальный туристский портал разместить в аэропортах, на вокзалах, погранпереходах и в местах скопления туристов.

Кроме того, он поручил в течение двух месяцев утвердить единый календарь всех культурных, событийных, спортивных и других мероприятий, проходящих в стране, и предложил интегрировать в туры памятники истории, живописные природные пейзажи и другие достопримечательности Казахстана.