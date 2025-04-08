Минэнерго ждет санитарно-эпидемиологическую экспертизу от Минздрава
В Казахстане до сих пор не создали зону ядерной безопасности
Фотография Дулата Есназара

В Казахстане в 2023 году приняли закон, которым предусматривается создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности, однако она до сих пор не создана.

Как сообщили в министерстве энергетики на запрос «Власти», материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие установление границ и площади Семипалатинской зоны ядерной безопасности, согласованные с Минэнерго и Национальным ядерным центром, направлены на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в Минздрав.

«До настоящего времени заключение от министерства здравоохранения Республики Казахстан не получено», - уточнили в ведомстве.

В министерстве энергетики напомнили, что после получения заключения материалы направляются на государственную экологическую экспертизу, далее – в местные исполнительные органы, в границах которого полностью или частично расположены земельные участки, подлежащие переводу в земли зоны ядерной безопасности. Также будут разработаны землеустроительные проекты земель запаса, подлежащих переводу в земли зоны ядерной безопасности. И уже на основании всех этих документов правительством будут приняты решения по вопросу перевода земель запаса в земли ядерной безопасности.

Отметим, что летом прошлого года в министерстве энергетики сообщали «Власти», что предложения Национального ядерного центра по границам зоны ядерной безопасности и материалы комплексного экологического обследования проходят санитарно-эпидемиологическую и государственную экологическую экспертизы.

О том, будет ли принятый в 2023 году закон о Семипалатинской зоне ядерной безопасности работать и как планируется реализовать задуманное, «Власть» рассказывала в материале «Безъядерная зона».

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