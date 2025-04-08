Прилегающие к полигону села Саржал, Сарапан и Иса в области Абай безопасны для населения – Минэнерго

В декабре 2024 года завершилось комплексное экологическое обследование территорий, прилегающих к бывшему ядерному полигону: Саржалского сельского округа области Абай, участка реки Шаган и его прибрежной территории, населенных пунктов Саржал, Сарапан и Иса – общая площадь исследованных территорий составляет 2 702 кв. км. По данным министерства энергетики, обследование показало, что эти территории, которые законом отнесены к зоне чрезвычайного радиационного риска, безопасны для населения.

«На обследуемой части территории Саржалского сельского округа, населенных пунктов Иса, Сарапан, Саржал значение среднегодовой эффективной дозы от техногенных радионуклидов, образовавшихся в результате испытаний ядерного оружия, не превышает уровень вмешательства 0,3 мЗв/год согласно нормативам и не представляют радиационной опасности для населения», - говорится в ответе министерства на запрос «Власти».

В то же время на обследуемой территории в водах реки Шаган зафиксировано превышение уровня вмешательства (7 600 Бк/кг) по тритию на расстоянии 6,5 км от места выхода реки за административные границы Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

«При этом значение среднегодовой эффективной дозы от техногенных радионуклидов, образовавшихся в результате ядерных испытаний, на данном участке может достигать 0,53 мЗв/год. В этой связи считается целесообразным рассмотреть изъятие участка р. Шаган из экономического оборота и включения его в Семипалатинскую зону ядерной безопасности», - сообщили в министерстве, отметив, что окончательный вывод можно сделать только после получения заключения санитарно-эпидемиологической и государственной экологической экспертиз.

Также в Минэнерго сообщили, что в этом году начато комплексное экологическое обследование части территории Долонского сельского округа области Абай, отнесенной к зоне чрезвычайного радиационного риска, а в 2026-2027 годах планируется продолжить комплексное экологическое обследование территорий, отнесенных к зонам чрезвычайного и повышенного радиационного риска: Долонский сельский округ области Абай, часть территории Каркаралинского района Карагандинской области.

Река Шаган течет вдоль восточной границы бывшего полигона, пересекает испытательную площадку «Балапан» и является левобережным притоком реки Иртыш. Вода реки Шаган используется в хозяйственных целях населением, проживающим вблизи.

Экологи ранее заявляли неоднократно, что земли полигона, как и прилегающие к нему, будут радиоактивными и непригодными для жизнедеятельности еще много лет, так как их загрязненность неравномерна, и в 100 метрах от «чистых» земель могут находиться радиоактивные.