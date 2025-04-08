90% иностранных туристов не регистрируются в Казахстане, констатируют в профильном министерстве

Чтобы понимать, какое количество туристов действительно приезжают в Казахстан, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов предложил совершенствовать систему их учета и статистки. Как отметил он во вторник в ходе заседания правительства, в 2024 году число внутренних туристов составило 10,5 млн человек, а всего в страну прибыло 15,3 млн иностранных гостей, без учета приехавших на работу или постоянное место жительства. Из них 10,4 млн человек провели более одного дня.

«Мы их относим к иностранным туристам. Все отдыхающие, командированные, делегаты, приехавшие в гости к друзьям или родственникам, учитываются как туристы», - сказал министр.

При этом, по статистике, из 10 млн 9 млн не зарегистрированы в местах размещения. По словам Мырзабосынова, сегодня учет иностранных посетителей формируется по статистике пограничной службы КНБ, а данные о внутреннем туризме – на основе учета объектов размещения.

«Для совершенствования системы учета и статистики предлагаются следующие меры. Чтобы более точно оценить туристический поток, необходимо предоставить Национальному бюро статистики доступ к данным операторов сотовой связи. Кроме того, для анализа экономического вклада необходима информация о расходах туристов на основе транзакций банковских карт», - предложил Мырзабосынов.

Еще одним способом регистрации туристов является информационная система eQonaq. Однако, признал министр, не все встречающие направляют уведомления о прибытии иностранных граждан. Поэтому министр попросил усилить разъяснительную работу в этом направлении.

Также в конце 2024 года внедрена Neo Nomad Visa, позволяющая иностранным гражданам проживать в Казахстане в течение года. Визу можно оформить только через загранучреждения Казахстана, но для упрощения процедуры министр предложил внедрить возможность ее оформления в электронном формате через визовый миграционный портал.