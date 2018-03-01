Парламент ратифицировал Соглашение с государствами-членами ЕАЭС о порядке предоставления специфических субсидий
Жанара Каримова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами-членами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами - членами ЕАЭС специфических субсидий».

По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, соглашением исключается возможность применять компенсирующие меры в отношении согласованных с комиссией специфических субсидий, а также участие комиссии в качестве независимого арбитра в разбирательствах между государствами-членами по вопросам предоставления промышленных субсидий.

«Соглашением регламентируется порядок добровольного согласования государствами-членами Союза с комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров; порядок проведения комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами специфических субсидий», - отметил глава Миннацэкономики.

Он объяснил, что государство – член Союза для согласования субсидии направляет в комиссию соответствующее заявление. Соглашением предусмотрено 15 критериев допустимости субсидий. Если субсидия соответствует одному или нескольким критериям допустимости, то комиссия принимает решение о допустимости. Если же специфическая субсидия содержит признаки запрещенных субсидий, то она не согласовывается комиссией.

«Если специфическая субсидия не подпадает под критерии допустимости и недопустимости, то решение о согласовании такой субсидии не принимается. При этом, учитывая возможные изменения практики субсидирования, государство – член имеет право инициировать разработку нового критерия допустимости, который будет утверждаться решением Межправсовета», - добавил Сулейменов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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